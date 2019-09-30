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شكرا لقرائتكم خبر عن تركيا تعلن زيادة أسعار الكهرباء بنسبة 14.9% بداية من أول أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت السلطات التركية، مساء اليوم الاثنين، رفع أسعار الكهرباء فى البلاد بنسبة 14.9% بداية من الغد.
وأعلنت الهيئة التنظيمية لسوق الطاقة فى تركيا عقب اجتماع لها مساء اليوم الاثنين، زيادة أسعار الكهرباء بنسبة 14.9% اعتبارا من الغد الموافق 1 أكتوبر على المنشآت السكنية والصناعية والتجارية.
ومن المتوقع أن تكون هذه الزيادة سارية لمدة ثلاثة أشهر أى حتى 31 ديسمبر من العام الحالى حال لم يحدث أى تطور استثنائي.
يذكر أن السلطات التركية قد رفعت أسعار الكهرباء فى البلاد بزيادة تقدر بـ 15 % فى شهر يوليو الماضى.
تركيا ترفع اسعار الكهرباء
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