شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء السودانى: ما حدث فى السودان تغيير عميق.. ونقدر دعم الأشقاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء السودانى، إن الدولة تقدر الدعم الفرنسى للسودان، وأن ما حصل فى السودان هو تغيير عميق، موضحاً أن السودان يضع الخطوات الأولى لعودته إلى المحيط الدولى.

وأضاف حمدوك، خلال مؤتمر صحفى مع الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون فى ختام محادثاتهما فى باريس، من أولويات الحكومة السودانية تحقيق السلام، كما أنه بدعم الأشقاء والأصدقاء نخطو الخطوات الأولى نحو السلام.

وتابع رئيس وزراء السودان، نقدر الدعم الفرنسى لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

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