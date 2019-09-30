ماكرون لـ"حمدوك": فرنسا تدعم السودان لتحقيق السلام وتصحيح الأوضاع الاقتصادية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الرئيس الفرنسى، إيمانويل ماكرون، بشجاعة الشباب السودانى الذى تظاهر سلميا لتحقيق تطلعاتهم، موضحاً أن السودان يواجه تحديات كبيرة خلال الفترة الانتقالية. وأضاف ماكرون، خلال مؤتمر صحفى مع رئيس الوزراء السودانى عبد الله حمدوك فى ختام محادثاتهما فى باريس، أن فرنسا تدعم السودان لتحقيق السلام وتصحيح الأوضاع الاقتصادية من خلال حكومة مدنية. وتابع ماكرون، أنه يواصل دعوة الولايات المتحدة لرفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، كما أن فرنسا ستحتضن مؤتمرا دوليا لدعم السودان اقتصاديا.

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