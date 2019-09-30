اعرف نسبة الزيادة فى اشتراك خدمة السيارة بالمدارس الخاصة فى 7 معلومات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه لا توجد أى زيادة فى مصروفات المدارس الخاصة هذا العام أو مصروفات خدمة اشتراك الاتوبيس "الباص"، وإنما نسب الزيادة وفق شرائح العام الدراسى الماضى. ”الخليج 365” يستعرض فى السطور التالية نسب الزيادة فى خدمة اشتراك الأتوبيس للعام الدراسى الجديد 2019,2020 فى 7 معلومات. 1- خدمة السيارة التى تبدأ قيمتها من 1000 جنيه إلى أقل من 2000 جنيه نسبة الزيادة 45%. 2-خدمة السيارة التى تبدأ قيمتها من 2000 جنيه إلى أقل من 3000 جنيه نسبة الزيادة 40%. Advertisements 3- خدمة السيارة التى تبدأ قيمتها من 3000 جنيه الى أقل من 4000 جنيه نسبة الزيادة 35%. 4- خدمة السيارة التى تبدأ قيمتها من 4000 جنيه إلى أقل من 6000 جنيه نسبة الزيادة 30%. 5- خدمة السيارة التى تبدأ قيمتها من 6000 جنيه فأكثر نسبة الزيادة 25%. 6- تعتبر خدمة السيارة اختيارية لا يجوز إجبار ولى الأمر على الاشتراك فيها أو دفع مقابل الخدمة. 7- تختلف مصاريف السيارة عن المصروفات التعليمية. 8- أى مدرسة تخالف النسب والشرائح المحددة سيتم وضعها تحت الإشراف المالى والإدارى للوزارة بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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