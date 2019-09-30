شكرا لقرائتكم خبر عن بالتواريخ.. أعرف أهم الظواهر الفلكية المرتقبة بسماء شهر أكتوبر المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يكون هواة الفلك والمغرمون بالظواهر الفلكية على موعد مع عدد الظواهر الفلكية التى ستزين سماء أكتوبر المقبل، والتى يأتى فى مقدمتها ميلاد هلال شهر ربيع الأول للعام الهجرى 1441.

وينشر ”الخليج 365” لقرائه بالتواريخ أبرز الظواهر الفلكية المرتقبة خلال شهر أكتوبر المقبل، كما يلى:

- 5 أكتوبر: القمر فى التربيع الأول لشهر صفر عام 1441 هجريا

- 10 أكتوبر: القمر فى أوج مداره حول الأرض

- 13 أكتوبر: بدر شهر صفر لعام 1441 هجريا

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- 20 أكتوبر: كوكب عطارد فى أقصى استطالة له حول الشمس

- 21 أكتوبر: القمر فى التربيع الأخير لشهر صفر عام 1441 هجريا

- 26 أكتوبر: القمر فى حضيض مداره حول الأرض

- 28 أكتوبر: ميلاد شهر ربيع الأول لعام 1441 هجريا

- 28 أكتوبر: كوكب أورانوس فى تقابل مع الأرض والشمس