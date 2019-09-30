شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. طائرة مصر للطيران الجديدة من طراز الإيرباص "A220-300" تصل القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصل إلى مطار القاهرة الدولى، غدا الثلاثاء، طائرة مصر للطيران الثانية الجديدة من طراز الإيرباص "A220-300"، لانضمام لأسطول الشركة، وذلك ضمن صفقة شراء 12 طائرة من نفس الطراز تصل تباعا تنتهى فى يونيو القادم .

وكانت الطائرة الثانية الجديدة من طراز الإيرباص "A220-300"، نجحت فى رحلتها التجربية الأولى، بمدنية مونتريال الكندية، حيث أقلعت الطائرة من مطار ميرابيل.

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وتتميز ذلك الطراز بالعديد من الإمكانيات ومستوى عالى من الرفاهية، بإضافة إلى أنها مزودة بخدمات الإنترنت "Wi-Fi" والتى يمكن للعملاء استخدامها من خلال فتح خدمة الإنترنت بأسعار تبدأ من 2 دولار، كما أن الطائرة مزودة بخدمة الـ "Video Streaming" والتى تسمح للعملاء بمشاهدة العديد من المواد الترفيهية عبر هواتفهم المحمولة أو أجهزة الحاسب الآلى أو الأجهزة اللوحية "Tablets".

وتحتوى الطائرة الجديدة لشركة مصر للطيران على 140 مقعدا، تشمل 15 مقعدًا فى درجة رجال الأعمال، و125 فى الدرجة السياحية، ما يوفر لكل مسافر أكبر قدر من الراحة، وتتميز بكفاءتها العالية فى استهلاك الوقود، والراحة الكبيرة التى يوفرها البدن الواسع ضمن فئة الطائرات ذات الممر الواحد.

من الجدير بالذكر أن هذا الطراز يجمع بين أحدث التقنيات المتقدمة لتوفير ديناميكية هوائية عالية، والمواد عالية الجودة، بالإضافة إلى أحدث محركات توربوفان من شركة "برات آند ويتني" من طراز "PW1500G"، إذ تعمل هذه المحركات على استهلاك وقود بنسبة 20% أقل لكل مقعد مقارنة بطائرات الجيل السابق، لتوفر بذلك أداءً يضاهى أداء الطائرات ذات الممر الواحد التى تكبرها حجمًا.