شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز حماية المستهلك يحذر من منتج "Slimming wonder patch" ويحيل الملف للنيابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر جهاز حماية المستهلك من استخدام منتج "Slimming wonder patch" حيث رصدت إدارة الاعلانات المضللة والأنشطة التسويقية الخادعة بالجهاز إعلان الشركة المنتجه على بعض القنوات الفضائية التى تدعى فيه الشركة المنتجة حصول المنتج المعلن عنه على تصريح من وزارة الصحة وهو علي خلاف الحقيقة.

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وبحسب بيان صادر عن الجهاز ، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بإحالة الممثل القانونى للشركة الي النيابة العامة وجارى اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة.

وكان اللواء دكتور راضى عبد المعطى ، رئيس جهاز حماية المستهلك ، أكد أن منظومة وعى المواطنين بحقوقهم ليست مسؤلية الأجهزة التنفيذية فقط وإنها هى مسؤلية كافة المؤسسات من جامعات ومدارس ومجتمع مدنى وكافة الجهات المعنية وهو ما يقوم به الجهاز حاليا من خلال التنسيق مع كافة الاجهزة والمؤسسات المعنية بهدف التوعية بحقوق المستهلك ، كما تم التنسيق مع وزارة الأوقاف عن توحيد خطبة جمعة لتوعية المواطنين بحقوقهم فى مجال منظومة المستهلك وفضل التاجر الأمين وايضاً عقوبة التاجر الغشاش وهو ما حدث فى شهر ابريل الماضى وذلك فى آطار خلق منظومة متكاملة من أجل الحفاظ على حقوق المواطنين ،ورغم أن قانون حماية المستهلك الجديد يلزم التاجر بالاعلان عن اسعار السلع وكذلك تقديم فاتورة للمستهلك الا أنه بدون توعية المواطن بحقوقهم ونشر التوعية فلن نحقق الهدف من القانون.