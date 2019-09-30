شكرا لقرائتكم خبر عن السفير اليونانى الجديد فى القاهرة يطلق فعاليات منتدي "كفافيس" الـ15 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن السفير اليونانى الجديد بالقاهرة نيكولاوس جاريلينس، إطلاق فعاليات المنتدى الأدبى الخامس عشر "كفافيات 2019" الذى يقام على مدار 3 أيام بداية شهر أكتوبر فى كل من القاهرة والإسكندرية.



مؤتمر صحفى للسفير اليونانى الجديد فى القاهرة

وقال السفير اليونانى فى أول مؤتمر صحفى له اليوم، إن هناك روابط كثيرة تربط بين الحضارتين المصرية واليونانية، موضحا أن محمد على باشا كان أول من أحضر اليونانيين إلى مصر التى اعتبروها وطنا لهم.

وأوضح أنه من أهم النقاط المضيئة في العلاقات بين البلدين الصديقين الشاعر كفافيس ابن الإسكندرية الذى وصل إلى العالمية بإنتاجه الشعرى، حيث كان أحد أهم يوناني الشتات الذين ولدوا وتربوا في الخارج.

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مؤتمر صحفى لسفير اليونان الجديد فى مصر

وبدأ المنتدى قبل أعوام وكان محوره الرئيسى الشاعر كفافيس ويرتكز هذا العام على 3 محاور هى الكلمة والصوت والصورة، حيث تشمل فعاليات المنتدى إلقاء الشعر ومعرض صور وحفلات تشمل تقديم عزف وأغانى فى القاهرة والإسكندرية.

وتقام فعاليات هذا العام تقام تحت عنوان: "كفافيس: المدينة والسياسة، المواطنة والحضارة"، وتأتى برعاية سفارة اليونان بالقاهرة ومكتبة الإسكندرية، بالتعاون مع وزارتى الثقافة المصرية واليونانية، ودار الأوبرا المصرية والمركز الثقافى اليونانى بالقاهرة، وبدعم من الجمعية اليونانية بالقاهرة والجمعية اليونانية بالإسكندرية.

وأضاف أن الفعاليات تشمل عقد منتدى دولى بمشاركة نخبة من الأدباء والأساتذة الجامعيين من عدة دول، بالتوازى مع عدة فعاليات ثقافية أخرى، منها توزيع جائزة "كفافيس" الدولية على الأدباء المصريين وإقامة حفلين موسيقيين، بالإضافة إلى معرض للتصوير الفوتوغرافى.



مؤتمر صحفى لسفير اليونان الجديد فى مصر

وحضر الاحتفالية يورغوس خولياراس رئيس اتحاد الكتاب اليوناني ورئيس اللجنة العلمية لمنتدى كفافيس وباسخاليس كيتروميلينس، عضو مجلس إدارة مؤسسة الثقافة اليونانية، وأمير نبيه رئيس الإدارة المركزية للاتفاقيات الدولية والبرامج الثقافية وشريف عوض رئيس الإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافية.