شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب المعلمين يؤكد على ربط التعليم الزراعى باحتياجات سوق العمل الفعلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، اليوم الاثنين، فى المؤتمر الأول لاتحاد الزراعيين الأفارقة والذى تنظمه نقابة الزراعيين.

وخلال كلمته أوضح نقيب المعلمين، أن العالم يشهد نقلة حضارية فى جميع أوجه ومجالات الحياة، وأن هناك معطيات متجددة تحتاج إلى خبرات جديدة بأفكار ومهارات متطورة لمجابهة تلك المعطيات من خلال بنية النظام التعليمى ومنها المجال الزراعى الذى يجب ربطه بسوق العمل الفعلى بتخريج طلاب ذو مهارات عالية تتفق مع المعايير القومية والعالمية لتحقيق التنمية الزراعية المستدامة وتطوير وتحديث النظم الزراعية.

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ولفت الزناتى أن ربع سكان أفريقيا يعانون من نقص التغذية بالرغم من امتلاك القارة للكثير من الموارد المائية والثروات التى لا تملكها قارة أخرى ولتعظيم تلك الثروات يجب تبنى التجارب التى أثبتت نجاحها في البلدان المتقدمة مع توحيد الجهود الإفريقية والدولية لضمان المن الغذائى لسكان افريقيا.

وناشد الزناتى بضرورة تعزيز جهود الدول الافريقية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى معيشة المواطن الأفريقى وزيادة معدلات تدفقات التجارة والاستثمار البينى التى بدأت خطواتها بإعلان طريق القاهرة كيب تاون الذى يهدف إلى تنشيط حركة التجارة بين دول القارة بما يوحد قوى القارة ويساهم في تنشيط حركة التجارة من خلال المنافذ التى ستنشأ بين تلك الدول وهو الأمر الذى سيؤدى إلى تنمية الصادرات بين مصر والدول الأفريقية.