شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس شركة مياه الجيزة يتابع نسب تنفيذ المشروعات الجارى تنفيذها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المهندس منصور بدوى، رئيس شركة مياه الجيزة، عن أن الفترة المقبلة تشهد اجتماعات مستمرة مع الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، لمتابعة نسب تنفيذ المشروعات التجارى تنفيذها بالمحافظة.

وأوضح رئيس شركة مياه الجيزة، أن هناك عدد كبير من المشروعات الخاصة بمحطات المياه والصرف تنفذ حاليا داخل نطاق محافظة الجيزة، تصل لـ 14 مشروعا لمواجهة أى انقطاعات أو ضعف فى ضغط مياه بالأحياء والمراكز، مبينا أنها تتنوع بين إقامة محطات مياه جديدة وتوسعات لمحطات أخرى لتغطية بعض المناطق بالمحافظة.

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وأشار رئيس الشركة إلى أن الدولة ضخت اعتمادات مالية ضخمة لتنفيذ تلك المشروعات لمواجهة أى مشكلات تخص قطاع مياه الشرب تواجه المواطنين، لافتا إلى وضع جدول زمنى محدد للانتهاء من المشروعات الجارى تنفيذها مع إزالة أى معوقات تواجه التنفيذ، مؤكداَ التنسيق الكامل مع المحافظة خاصة أن هناك مشروعات كانت متعثرة منذ عدة سنوات وقاربت على الانتهاء.

وأضاف أن المشروعات الجارى تنفيذها ستسهم فى حل أى مشكلات لمياه الشرب بعدد من المناطق الساخنة بالمحافظة والتى تشهد كثافات سكانية عالية، مشيرا إلى أن شهر مارس المقبل سوف يشهد دخول مشروعات جديدة الخدمة سيكون لها أثرا كبيرا على تحسين منظومة مياه الشرب بالمحافظة.

وأكد أن محافظ الجيزة، وجه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتوفير قطع أراض فضاء تصلح لإقامة محطات رفع لمشاريع الصرف الصحى الجارى تنفيذها سواء أملاك دولة أو بالمشاركة مع المجتمع المدنى، لافتًا إلى أنه يجرى تنفيذ مشروعات صرف صحى لخدمة المناطق والقرى المحرومة من الصرف الصحى لكى ينعم المواطن بحياة كريمة.