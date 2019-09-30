محافظ القاهرة يشكل لجنة لمعاينة العقارات بمحيط الهبوط الأرضى بشارع الألفى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة موقع الهبوط الأرضى بشارع الألفى بحى الأزبكية، نتيجة كسر ماسورة مياه بقطر 200 ملى نتيجة أعمال حفر، وتم غلق جميع المحابس المؤدية للموقع وتم شفط المياه الناتجة عن الكسر والتى أدت للهبوط بطول 12 مترا × 10 أمتار وبعمق 5 أمتار. وقرر المحافظ تشكيل لجنة هندسية لمراجعة الموقع وإعداد تقرير عن أسباب الهبوط والحالة الإنشائية للمبانى المجاورة. ودعمت المحافظة بمعدات الإصلاح، بالتنسيق مع شركة مياه القاهرة، لسرعة الانتهاء من الإصلاحات وعودة الشىء لأصله.

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