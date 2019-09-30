شكرا لقرائتكم خبر عن بطريرك الروم الكاثوليك يصلى القداس بالأرجنتين ويروى تاريخ الكنيسة لرعاياها العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأّس البطريرك يوسف العبسى، بطريرك الروم الكاثوليك صلاة القداس الإلهى بمناسبة المئويّة الأولى لتأسيس كنيسة القدّيس جاورجيوس فى مدينة كوردوبا – الأرجنتين.

وبحضور شعبيّ ورسميّ ودينى حاشد امتلأت الكنيسة بالمؤمنين الذين جاؤوا ليشاركوا بهذه الاحتفاليّة معَ صاحب الغبطة ليعبّروا عن إيمانهم بكنيستهم الأمّ وفخرهم بمرور مئة عامّ على تأسيس الكنيسة التى رعت آباءهم وأجدادهم.

وقال الأنبا يوسف: اليوبيل فى نظر الكنيسة، وفي نظر الكتاب المقدّس، محطّة يتوقّف فيها المؤمن لشكر الله تعالى على ما أنعم به عليه خلال السنوات الماضية وعلى ما سينعم به عليه أيضًا فى السنوات القادمة.

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وتابع: اليوبيل هو إذن نظرة إلى الوراء ونظرة إلى المستقبل انطلاقًا من الحاضر لنرى مدى حضور الله فى حياتنا نحن المؤمنين وما أثمر هذا الحضور من أفعال.

وأضاف: إذا ما تطلّعنا نحن اليوم إلى الوراء في هذا اليوبيل، بعد مرور مئة عام على تأسيس كنيستنا، فإنّ أوّل ما نستطيع أو يجب أن نفعله هو أن نشكر الله تعالى على هذه الـ 100 سنة التى أنعم بها علينا والتى كانت حافلة ببركاته على أكثر من صعيد.

وتكلّم عن التحدّيات التي مرّ بها الأجداد حتى أسسوا هذه الجالية والرعيّة والكنيسة قائلًا: فى الواقع لم يكن مجيء أجدادنا وآبائنا إلى هذه البلاد فى ذلك الوقت بالأمر السهل، لقد واجهتهم تحدّيات مختلفة.

واستطرد: أوّل تحدٍّ كان أنّهم جاؤوا معظمهم لا يملك شيئًا أو لا يملك إلّا القليل وكان عليهم أن يواجهوا الحياة الصعبة القاسية في بلاد يجهلونها ولا يعرفون حتّى لغتها ومنهم من كان أيضًا لا يقرأ ولا يكتب مضيفا: ومع ذلك جاهدوا وكدّوا وتعبوا واستطاعوا أن يوفّروا لأنفسهم سبل العيش الكريم ومن بعدهم لأولادهم وأحفادهم، ولم يشكّلوا على هذا النحو عبئًا على البلد الذى استضافهم.