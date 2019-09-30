الإسكان: بيع وحدات إدارية ومحال تجارية بدمياط الجديدة لخدمة المواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس محمد رجب رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة المشرف على مدينة المنصورة الجديدة، إنه تم بيع 14 وحدة إدارية ومحلاً تجارياً وصيدلية في مزاد علني بمدينة دمياط الجديدة، موضحاً أنه تم عقد جلسة بيع بالمزاد لـ7 محال تجارية وصيدلية، بمساحات تتراوح بين (19 م2: 40 م2) بالسوق التجاري بالمجاورة 34 بالحي السكني السادس جنوب عمارات مشروع دار مصر للإسكان المتوسط.

وأضاف رئيس الجهاز - وفقا لبيان لوزارة الإسكان اليوم الإثنين- أنه تم أيضاً عقد جلسة للبيع بالمزاد لـ7 وحدات إدارية ومهنية بمساحات تتراوح بين (50 م2 : 63 م2) أسفل عمارات الحي الرابع، وسكن مصر.

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وأوضح رجب، أن العميل يختار النشاط في حالة ترسية المزاد، ويتم استكمال سداد 10% من القيمة البيعية الراسي بها المزاد بالنسبة للمحال التجارية والصيدلية، و5% كوديعة صيانة، و1% مصاريف إدارية، إلى جانب 5. 0 % لحساب مجلس الأمناء.

وأكد أنه يتم استكمال سداد 25 % من القيمة البيعية الراسي بها المزاد بالنسبة للوحدات الإدارية والمهنية، بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية، و 5. 0% لمجلس الأمناء، ويتم سداد باقي الأقساط في المواعيد المحددة بكراسة الشروط، مشيراً إلى تنوع أنشطة المحال والوحدات التي تم بيعها لتوفير الاحتياجات المختلفة لسكان المدينة.

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