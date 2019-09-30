محافظ القاهرة يوجه بتشكيل لجنة هندسية لبحث أسباب الهبوط الأرضي بشارع الألفي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار: تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة موقع الهبوط الأرضي بشارع الألفي بحى الأزبكية نتيجة كسر ماسورة مياه بقطر 200 ملي نتيجة أعمال حفر وتم غلق جميع المحابس المؤدية للموقع. وجرى شفط جميع المياه الناتجة عن الكسر والتي أدت للهبوط بطول 12 متر × 10 متر وبعمق 5 متر. وقرر المحافظ تشكيل لجنة هندسية لمراجعة الموقع وإعداد تقرير عن أسباب الهبوط والحالة الإنشائية للمبانى المجاورة.

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