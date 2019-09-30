"النيل للطرق": انتهاء تنفيذ ازدواج 9 كم بالطريق الصحراوي الغربي في أسوان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة عبدالكريم:

أعلنت شركة النيل العامة لإنشاء الطرق، إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل، الانتهاء من تنفيذ مشروع ازدواج المسافة من كم 42 حتى كم 51 من أسوان بالطريق الصحراوي الغربي مع إنشاء دورانات للخلف.

وذكرت الشركة - في بيان اليوم الإثنين- أنه تم تنفيذ ازدواج الطريق أمام مشروع الطاقة الشمسية ببنبان بطول 9 كم وعرض 11.5 متر وتكلفة إجمالية 60 مليون جنيه.

وأوضحت أنه تم الانتهاء من كافة الأعمال خلال 3 أشهر.. مشيرة إلى أن المشروع سيخدم محطة الطاقة الشمسية ببنبان في محافظة أسوان.