"الوفد": أردوغان وتميم يرعيان الإرهاب في المنطقة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ميرا إبراهيم:

قال المهندس حمدي قوطة رئيس لجنة الصناعة والتجارة بحزب الوفد وعضو الهيئة العليا للحزب، إن مصر تمر بمرحلة من الاستقرار الأمني والاقتصادي، وهذا لا يروق لبعض الدول الآخرى على رأسها قطر وتركيا، مشيرًا إلى أن قناة الجزيرة، اتجهت إلى فبركة الصور والفيديوهات في محاولة للتحريض على الدولة المصرية وهدم استقرارها.

وأضاف "قوطة"، في بيان اليوم الاثنين، أن أردوغان نفسه حاول استغلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، للهجوم على مصر، مؤكدًا أنه وتميم بن حمد يرعيان الإرهاب في المنطقة العربية، ويدعمان الميلشيات والجماعات المسلحة، فى كل من سوريا واليمن وليبيا، كما انهما قدما دعما غير محدودًا لجماعة الإخوان الإرهابية بهدف إسقاط الدولة المصرية وتقزيم دورها الإقليمى والدولي.

ولفت عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إلى أن تركيا تعانى بشدة من قمع أردوغان إذ أصبحت أنقرة ضمن العواصم الأولى في العالم فى سجن الصحفيين، وسجونها تمتلأ بالضباط والقضاة والصحفيين الذين حبسهم أردوغان، كما أن أحزاب المعارضة مازالت تنادي بحقها في ممارسة دورها، والإفراج عن المعتقلين، إلا أن أردوغان عصف بكل قواعد الديمقراطية واستمر في قمعه ضد شعبه.

وأشار إلى أن تميم يمارس نفس القمع ضد أبناء قبيلة الغفران، في بلده رافضًا أن يمنحهم الجنسية وفي الوقت الذي توجد فيه السجون على بعد أمتار من مقر قناة الجزيرة القطرية ويقبع فيها كثير من المعتقلين إلا أنها لا تحرك ساكنا تجاه انتهاكات تميم وتحول بوصلتها للهجوم على مصر دائمًا.