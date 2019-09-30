"برلماني" يتقدم بطلب إحاطة للحكومة بشأن واقعة الطفلة "جنة" غدًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

وجه الدكتور سعيد حساسين عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي، التحية والتقدير للنائب العام المستشار حمادة الصاوي، لسرعة إحالته للمتهمة صفاء عبدالفتاح جدة الطفلة "جنة" إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، بتهمة ضرب وتعذيب حفيدتيها الطفلتين جنة (5 أعوام) وأماني (6 أعوام) محمد سمير وإحداث إصابات أودت بحياة جنة.

وقال "حساسين" في بيان اليوم، إن القرار لقي ارتياحًاً كبيرًا وواسع النطاق لدى الشعب المصري كله بعد أن هزت هذه الكارثة مشاعر الرأي العام المصري، مطالبًا من الحكومة الإسراع في اتخاذ التدابير والإجراءات التى تكفل حماية الاطفال وعدم تكرار مثل هذه الوقائع الخطيرة.

وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطي، أنّه سيتقدم غدًا مع بدء الدورة البرلمانية لمجلس النواب في دور الانعقاد الخامس والأخير للبرلمان في فصله التشريعي الأول، بطلب إحاطة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة التضامن الاجتماعي، لمعرفة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة تجاه هذه الواقعة.