نادي قضاة مجلس الدولة ينعي المستشار محمد أمين المهدي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود الشوربجي: نعى مجلس إدارة نادي قضاة مجلس الدولة، رئيسًا وأعضاءً وسائر قضاة المجلس، المستشار محمد أمين العباسي المهدي، رئيس مجلس الدولة الأسبق وزير العدالة الانتقالية الأسبق، وعضو المحكمة الجنائية الدولية الأسبق. والمستشار محمد المهدي هو والد المستشار أحمد أمين المهدي، نائب رئيس مجلس الدولة، والأمين العام المساعد لمجلس النواب. وأثرى المستشار المهدي الحياة النيابية والقانونية والقضائية المصرية بمجهودات التي أثرت بشكل إيجابي في جميع القضاة والمستشارين.

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