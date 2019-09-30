مصرع شخص وإصابة 4 آخرين في حادث تصادم 3 سيارات أعلى كوبري التسعين بالتجمع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:
لقى شخص مصرعه، اليوم الاثنين، وأصيب 3 آخرين، في حادث تصادم 3 سيارات أعلى كوبري التسعين في التجمع.
ونتج عن الحادث توقف حركة المرور، وانتقلت أوناش المرور لرفع حطام الحادث، وتم نقل المتوفى والمصابين إلى المستشفى.
كانت غرفة عمليات الإدارة العامة للنجدة، تلقت بلاغاً من الخدمات المعينة بطريق التسعين بوقوع حادث مروري، على الفور انتقل رجال المرور إلى المكان لتسيير حركة السيارات.
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