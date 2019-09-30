مصر | نشرة "حوادث الخليج 365".. تأجيل معارضة الفنان تامر عاشور بتهمة التهرب من الضرائب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشرة "حوادث الخليج 365".. تأجيل معارضة الفنان تامر عاشور بتهمة التهرب من الضرائب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، اليوم الاثنين، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار:

أمرت نيابة المطرية الجزئية، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة.

أمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، تفريغ كاميرات المراقبة في واقعة سرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة بالوراق، لتحديد هوية المتهم، كما طلبت النيابة التحريات حول الواقعة.

قررت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حبس مسجل خطر 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بإصابة ضابط وأمين شرطة من قوة مركز أطفيح، أثناء مطاردة أمنية لضبطهما، وأمرت النيابة بضبط واحضار المتهم الثاني

قرر قاضي المعارضات، شمال الجيزة، تجديد حبس ميكانيكي ويدعى"م.ع"، بعد قتله لعامل قمامة أعلى الطريق الدائري بمنطقة الوراق، وذلك بعد تحرشه بزوجته، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

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أمرت نيابة المقطم والخليفة، باستعجال تقرير الطب الشرعى الخاص بجثة طفلة تعدى عليها والدها بالضرب، حتى لفظت أنفاسها الأخيرة بمنطقة المقطم، لارفاقها بالتحقيقات تمهيدا لإحالة القضية للمحاكمة.

ظهرت كثافات مرورية بمحيط مجمع مدارس الشعراوي، بنطاق قسم شرطة بولاق الدكرور، غرب محافظة الجيزة، إثر نشوب حريق في كابل الكهرباء الرئيسي بمحيط مجمع المدارس

أجلت محكمة جنح التهرب الضريبي، المنعقدة بمجمع المحاكم بالتجمع الخامس جلسة محاكمة الفنان تامر عاشور في المعارضة المقدمة منه على الحكم الصادر ضده غيابيا بالحبس سنة والكفالة 10 آلاف جنيه، في اتهامه بالتهرب الضريبي، لجلسة 28 أكتوبر للتصالح وتقديم الأوراق والمستندات الدالة على ذلك.

كشفت تحقيقات الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، عن تفاصيل إصابة ضابط وأمين شرطة من قوة مركز شرطة أطفيح، في مطاردة أمنية لضبط تاجري مخدرات وهاربين من تنفيذ أحكام جنائية، بنطاق المركز، وتبين أنه لدي وصول القوات لوكرهما، استشعرا بتواجد القوات فـ بادرا بإطلاق أعيرة نارية

تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة حكمها على 213 متهما بـ "تنظيم أنصار بيت المقدس"، بجلسة بعد غدٍ الأربعاء الموافق 2 أكتوبر للنطق بالحكم.