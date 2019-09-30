مصر | "بحوزته 9 آلاف قرص مخدر".. حبس عاطل لإتجاره في المواد المخدرة ببولاق الدكرور

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "بحوزته 9 آلاف قرص مخدر".. حبس عاطل لإتجاره في المواد المخدرة ببولاق الدكرور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، بجنوب الجيزة، حبس عاطل ويدعى " كمال.أ" البالغ من العمر 24 عامًا، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك لاتجاره في المواد المخدرة، حيث ضبط بحوزته حوالى 9 آلاف قرص مخدر بمنطقة بولاق الدكرور.

وكشفت التحقيقات الأولية، بقيام عاطل ويدعى"كمال. أ. ش. ح"، 24 سنة، عاطل ومقيم شارع محمد عبدالنعيم، دائرة قسم بولاق الدكرور، وكان سبق اتهامه في قضية سلاح بدون ترخيص بمزاولة نشاطة الإجرامي في مجال الاتجار بالعقاقير المخدرة متخذا من منطقة سكنة مكانًا لمزاولة نشاطة الإجرامي.

وكان نجح رجال الإدارة العامة لمباحث الجيزة في إلقاء القبض على واحد من مروجي المخدرات بمنطقة بولاق الدكرور، وضبط بحوزته 9 آلاف قرص مخدر، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد أسامة عبد الفتاح رئيس قطاع غرب الجيزة، بورود معلومات اكدتها التحريات للنقيب أحمد يحيي محمود، الضابط بوحدة مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور مفادها قيام "كمال. أ. ش. ح"، 24 سنة، عاطل ومقيم شارع محمد عبد النعيم، دائرة القسم، سبق اتهامه في قضية سلاح بدون ترخيص بمزاولة نشاطة الاجرامي في مجال الاتجار بالعقاقير المخدرة متخذًا من منطقة سكنة مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

