مصر | لعدم وجود شبة جنائية.. حفظ التحقيقات في سقوط شاب من الطابق السابع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لعدم وجود شبة جنائية.. حفظ التحقيقات في سقوط شاب من الطابق السابع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة البساتين بحفظ التحقيقات في واقعة مصرع شاب إثر سقوطه من الطابق السابع بمنطقة البساتين بسبب ظهور فأر أمامه، فحاول الفرار منه، ليختل توازنه ويسقط من بير السلم، بعد التأكد من عدم وجود شبه جنائية بالحادث.

وتبين من تقرير الكشف الطبى المبدئي أن المتوفى عشرينى العمر به كسور بمختلف أنحاء الجسم ونزيف حاد بالمخ مما أدى الى وفاته.

البداية عندما تلقى مأمور قسم شرطة البساتين، إشارة من مستشفى قصر العيني، مفادها، استقبال المدعو "محمد.أ"، 22 سنة، مصابا بكسور في أنحاء متفرقة من الجسد، وتوفي عقب مرور ساعات من دخوله المستشفى، وبالانتقال وعمل التحريات تبين أنه أثناء قيام الضحية بتدخين سجائر، بالقرب من بير السلم، أمام شقته بالطابق السابع، ظهر أمامه فأر، ما تسبب له في حالة فزع وأثناء محاولته الفرار، أختل توازنه وسقط من بير السلم، وتوفي داخل المستشفي أثناء محاولة إسعافه، ولا يوجود شبهة جنائية في الحادث، وأخطر اللواء محمد منصور مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيقات.

وشهدت منطقة البساتين ايضا فى واقعة وفاة شاب داخل شقته بمنطقة البساتين أن المتوفى أقدم على الانتحار بسبب مروره بضائقة مالية ولا يوجد شبهة جنائية فى الواقعة، وكان قسم شرطة البساتين قد تلقى بلاغا بوجود متوفى بدائرة القسم وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين أن المتوفى عامل فى نهاية العقد الثالث من العمر ولا توجد أى إصابات ظاهرية بالجسد وتبين قيامة بتناول مادة سامة بسبب مرورة بضائقة مالية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.