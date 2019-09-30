مصر | فودو وأبتريل.. حبس عاطل لإتجاره بالمخدرات في المطرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فودو وأبتريل.. حبس عاطل لإتجاره بالمخدرات في المطرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة المطرية الجزئية، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة.

كما أمرت النيابة العامة بأرسال المضبوطات إلى المعمل الكيميائي لتحليلها لبيان مدى فاعلية المادة المخدرة، وكلفت المباحث بإعداد التحريات حول الواقعة والوقوف على نشاط المتهم الاجرامى.

كشفت تحقيقات النيابة أنه أثناء مرور قوة أمنية لتفقد الحالة بالشارع، حيث اشتبهت في "مجدى م" وشهرته ميجو، 23 سنة، وبتفتيشه عثر بحوزته على 16 كيس من مخدر الفودو، و130 قرص "ابتريل"، ومبلغ مالي.

وأضافت التحقيقات أنه بمواجهته بالمضبوطات أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية متحصلات نشاطه غير المشروع لتحقيق الارباح، وأخطر اللواء محمد منصور مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة وتم العرض على النيابة العامة التى تولت التحقيقات.

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كما نصت مواد قانون المخدرات المادة 34 و33 على العقوبة التى يعاقب بها المتهم فى حالة حيازته او اتجاره بالمواده المخدره وهي:

نصت المادة 34 من قانون المخدرات أن يعاقب كلا من يتجار أ يشترى أو يبع فى المواد المخدرة وأن ينص عليه اقصى العقوبة وهى الإعدام أو السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه، وكان ذلك بقصد الاتجار بها وتحقيق ارباح غير مشروعة في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

أما المادة 33 من قانون المخدرات فى حالة تصدير المواد المخدرة أو جلبها على أن يعاقب المتهم بالإعدام وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو كل من أنتج المخدرات او صنع منها وكل ماسبق فى نطاق القصد بالاتجار.