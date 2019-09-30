مصر | النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة في سرقة شقة بالوراق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تأمر بتفريغ كاميرات المراقبة في سرقة شقة بالوراق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، تفريغ كاميرات المراقبة في واقعة سرقة مشغولات ذهبية من داخل شقة بالوراق، لتحديد هوية المتهم، كما طلبت النيابة التحريات حول الواقعة.

وطلبت النيابة العامة، بشمال الجيزة، استدعاء ملاك العقار لسؤالهم، للوقوف على ظروف الواقعة.

بداية الواقعة، تلقى قسم شرطة الوراق، بلاغا من ربة منزل، أفادت فيه بتعرض شقتها للسرقة على يد مجهول، حيث استولى على مشغولات ذهبية من داخل الشقة.

Advertisements

وعلى الفور انتقل رجال المباحث لإجراء المعاينة، وفحص كاميرات المراقبة المحيطة بالشقة، بالإضافة إلى فحص المشتبه بهم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

ونصت المادة 303 من قانون العقوبات، أن يعاقب المتهم بالسجن المؤبد من وقعت منه سرقة مع اجتماع خمسة شروط من أن تكون السرقة ليلا ومن شخصين فأكثر يكون أحدهما حاملا سلاحا مخفيا أو ظاهرا، وأن يكون السارقون دخلوا مكانا مسكونا أو ملحقا به أو معدا للسكني وعن طريق تسور المكان أو كسر الباب أو اصطناع مفاتيح أو انتحال صفة ضابط أو موظف عمومي، أو إيهام المجني عليه بأن لدى السارق أمرا مزورا صادرا من الحكومة، وأخيرا أن يرتكبوا الجريمة بالإكراه أو التهديد باستعمال أسلحتهم، فإذا اجتمعت تلك الشروط كانت العقوبة لا دخل للقاضي في تقديرها كما نص عليها القانون السجن المؤبد.

أما 316 المادة فقد نصت ثالثا من قانون العقوبات بأن قرر عقوبة الحبس من ستة أشهر حتى سبع سنوات بالنسبة للسرقات التي ترتكب في إحدى وسائل النقل أيا كان نوعها، وكذلك السرقات التي تحصل في مكان مسكون أو ملحق به وتطبق ذات العقوبة على السرقات التي ترتكب من شخص واحد يحمل سلاحا.

