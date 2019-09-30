مصر | عاجل.. حظر أعضاء السلطة القضائية من الظهور في وسائل الإعلام

قرر مجلس القضاء الأعلى، اليوم، برئاسة المستشار عبدالله عصر، رئيس محكمة النقض، حظر أعضاء السلطة القضائية والنيابة العامة من التحدث أو الكتابة أو الظهور في وسائل الإعلام المقروءة أو المسموعة أو المرئية سواء بأشخاصهم أو صفاتهم أيا كان الموضوع على أن يعمل بهذا القرار من تاريخ اليوم الاثنين.

المجلس في بيانه أوضح أن ذلك يأتي بعد أن تلاحظ في الآونة الأخيرة صدور بعض الآراء المنشورة والمنسوبة للقضاة وأعضاء النيابة العامة على وسائل التواصل الاجتماعي وكافة وسائل الإعلام.