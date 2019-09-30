أخبار مصر | بعد هجومه على الإعلاميين.. الأهرام تتبرأ من "الغيطاني" و"الصحفيين" تحسم الجدل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد هجومه على الإعلاميين.. الأهرام تتبرأ من "الغيطاني" و"الصحفيين" تحسم الجدل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تسبب شخص يُدعى حسن الغيطاني، يدعي أنه كاتب صحفي بمؤسسة الأهرام، في إثارة البلبلة، بعد منشور له على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وجه فيه الإهانة للإعلاميين والعاملين بماسبيرو.



سرعان ما انتفضت نقابة الإعلاميين، ورفضت تصريحات المدعو حسن الغيطاني، وبدأت خطواتها التصعيدية وفقًا للقانون.

نقيب الإعلاميين: كان لنا الدور الأبرز في مواجهة التحديات

وأعلنت نقابة الإعلاميين، عن متابعتها ما تم إثارته من أحد الصحفيين ضد "مؤسسة ماسبيرو" والعاملين لديها، ووصفهم بأوصاف وألفاظ لا تليق بهم، مؤكدة أنه الصرح الإعلامي العظيم والكبير.

واستنكرت النقابة في بيان لها، تلك الأوصاف والألفاظ مؤكدة أن القانون يعاقب عليها، وأن إعلاميي مصر جميعًا وخاصة التابعين للإعلام الرسمي، على قدر كبير من المهنية والمسؤولية، وكان لهم الدور الأبرز في مواجهة التحديات والمؤمرات التي تُحاك بالدولة المصرية ضد الأفاقين والخونة والعملاء.

وقالت النقابة إنها لن تتوانَ في التصدي بكافة الطرق المشروعة جنائيًا وتأديبًا، لكل من تسول له نفسه في إهانة إعلاميي مصر، والذين هم دائمًا وأبدًا درعًا وسيفًا لهذا الوطن العظيم، مضيفة أن ذلك يأتي من منطلق دورها الوطني والنقابي، في الدفاع عن إعلاميي مصر.



بلاغ ضد حسن الغيطاني

وكلف الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، صباح اليوم الإثنين، الشؤون القانونية بالنقابة، لتقديم بلاغ ضد حسن الغيطاني، بعد سب وقذف الإعلاميين.

وقالت النقابة في بيان لها، إن الشؤون القانونية قامت بتقديم البلاغ بمباحث الإنترنت، وحررت المحضر رقم 4 أحوال.

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وأضافت أنها تستمر في اتخاذ إجراءاتها القانونية تجاه حسن الغيطاني، أو كل من تسول له نفسه التجاوز في حق الإعلاميين.



نقيب الصحفيين يتأكد من عضوية حسن الغيطاني

وتواصل الدكتور طارق سعدة مع الدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين، بخصوص الأمر، خاصة وأن الغيطاني ادعى عمله كصحفي بمؤسسة الأهرام.

وأكد "رشوان" احترامه للإعلاميين وكافة العاملين بماسبيرو، وطلب مهلة ليتأكد من عضوية حسن الغيطاني بالنقابة من عدمه.



ولفت نقيب الصحفيين إلى أنه حال التأكد من أنه مقيد بجداول النقابة، سيتم إحالته للتحقيق وفقًا للقانون.



'الوطنية للصحافة' تستنكر

وأكدت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، احترامها لجميع الزملاء والعاملين في ماسبيرو، وتقديرها للجهود التي يبذلونها، مستنكرة ما ورد من سب وقذف من المدعو حسن الغيطاني على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وما تضمنه من عبارات لا تليق.

وقالت الهيئة في بيان لها، إنه بالاتصال بعبدالمحسن سلامة رئيس مجلس إدارة الأهرام، ورئيس تحرير الأهرام علاء ثابت، أكدا أن هذا الشخص لا ينتمي لأسرة التحرير في المؤسسة العريقة، وسيتم بحث ما إذا كان عاملا بمؤسسة الأهرام من عدمه، لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وناشدت الهيئة، جميع العاملين بالمؤسسات الصحفية والإعلامية، أن تتحلى مفردات الخطاب والنقد، بالاحترام والموضوعية، وتبتعد عن السب والقذف والأوصاف المسيئة، وتؤكد أنها لن تتوانى في اتخاذ كافة الإجراءات التي تحفظ كرامة الجميع.