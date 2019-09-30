أخبار مصر | برلمانية: حشود الجمعة أمام المنصة أكدت دعم الشعب المصري للدولة والرئيس

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلمانية: حشود الجمعة أمام المنصة أكدت دعم الشعب المصري للدولة والرئيس والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب: إن احتفالات يوم الجمعة الماضية لتأييد الدولة، تعكس حالة الوعي والإدراك لمكامن الخطر وتمكن المواطنين من كشف وتعرية أكاذيب وشائعات جماعة الإخوان الإرهابية أمام العالم أجمع.

وأوضحت "فهيم"، في بيان لها، أن الحشود المشاركة كانت بمثابة استفتاء حقيقي على حب وتأييد الشعب لرئيسه، وأعلنت دعم الشعب المصري للدولة والرئيس السيسي في محاربته للإرهاب والفساد، ومساندة الرئيس في مشواره الصعب في الإصلاح الاقتصادي

وشددت النائبة على دور الفعاليات في رفض عودة عدم الاستقرار والفوضى والتصدى لمحاولات الهدم والتي تستغل الظروف الاقتصادية الضاغطة على المصريين، مشيرة إلى أن "الاحتفاليات عكست أن الشعب يريد الاستقرار ويحب الوطن ويعرف جيدا أهمية الوطن المستقر، ودوره في الرد على قوى الشر والظلام التي تريد إشعال فتيل الفتنة مرة أخرى في البلاد، وممارسة أعمال العنف والتخريب".

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ومن جانبه، قال النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن ما حدث بالشوارع المصرية من مظاهرات في حب مصر، هو أكبر دليل على حرص المصريين على دعمهم للدولة المصرية وتأييدهم للرئيس عبدالفتاح السيسي والقوات المسلحة، ضد دعاة الفوضى ومروجي الشائعات، ودليل انحياز الشعب بكل طوائفه خلف قياداته، وإصراره على استكمال مسيرة البناء والتنمية ومحاربة الإرهاب.

وأوضح بركات، أن هذه التظاهرات خرجت للمطالبة باستقرار الدولة ومؤسساتها ضد التخريب والتحريض على هدم مصر، مشيرا إلى أن الشعب المصري أراد أن يبعث رسالة مفادها أن مصر بلد الأمن والأمان وأن المصريين أصبحوا يعلمون جيدًا المخططات التي يبثها الأشرار عن طريق صفحات السوشيال ميديا.

وأضاف النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، أن الشعب المصري يدرك جيدا ما تم في عهد الرئيس السيسي من إنجازات، والذي دشن أكبر 3 محطات توليد كهرباء وقضى على الأزمة، وسلح الجيش بأقوى الأسلحة لتأمين مصر، وأطلق قمر صناعي، فضلا عن مشروعات الإسكان الاجتماعي، والمليون ونصف فدان، وتصدى لوباء فيروس سي، وقضى على طوابير الانتظار، وسدد كثير من ديون مصر، وكل ذلك تحقق بمصابرة المصريين ووقوفهم خلف قياداتهم، والشعب المصري غير مستعد للتفريط في كل ما حققه مرة أخرى.