أخبار مصر | بشرى سارة للإعلاميين.. خصومات تصل إلى 70% على المعامل الكبرى وتعاقدات مع مستشفيات عسكرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بشرى سارة للإعلاميين.. خصومات تصل إلى 70% على المعامل الكبرى وتعاقدات مع مستشفيات عسكرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وسيتم الإعلان عن تفاصيلها خلال أيام.

كشفت مصادر مطلعة بنقابة الإعلاميين، عن انتهاء النقيب الدكتور طارق سعدة من عدة قرارات تخص الأعضاء، والتي تُمثل بشرة سارة لهم،



وقال المصدر في تصريحات لـ"الفجـر"، إن أهم تلك القرارات، هو الانتهاء من التعاقد مع 3 معامل كُبرى، ليحصل العضو بموجب كارنيه النقابة على خصم يصل إلى 70%، وهي معامل: "البرج، ألفا سكان، المختبر".



وأكد المصدر أنه جاري الانتهاء من التعاقد مع عدد من المستشفيات العسكرية، على رأسها: "وادي النيل، الحلمية"، وذلك ضمن جهود النقابة في توفير الخدمات للأعضاء.