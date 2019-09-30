أخبار مصر | صفقات مشبوهة ودعوات لنشر الفوضى.. علاقات خالد علي بالجماعة الإرهابية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صفقات مشبوهة ودعوات لنشر الفوضى.. علاقات خالد علي بالجماعة الإرهابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت مصادر عن الوجه الحقيقي لخالد علي، وعلاقته بجماعة الإخوان الإرهابية، حيث أوضحت أن المتحرش خالد علي يدافع عن الإخوان، والدفاع عنهم أحد أولوياته على حساب قضايا بلده.

وأشارت المصادر، إلى أن الشعب المصري الواعي بدأ يفهم تأمر خالد علي ضد بلده، وأنه يقوم بخداع الشباب بالشعارات والهتافات، لافتًة المصادر، إلى أنه قام برفع أصابعه السبابة في وجة الشعب المصري.

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وفجرت المصادر، مفاجأة عن صفقة خالد علي مع الإخوان، مشيرة إلى أنه يقوم بتحريض الشباب على التظاهر ضد البلد

لتنفيذ مخططات جماعة الإخوان الإرهابية، وأنه يدافع عن المخربين الذين يريديون نشر الفوضى.

وقالت المصادر، إن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، الذي يملكه خالد علي يحصل على تمويلات أجنبية لدعم المظاهرات وجماعة الإخوان الإرهابية.