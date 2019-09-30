أخبار مصر | الأربعاء.. "الصحفيين" تعقد اجتماعها الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأربعاء.. "الصحفيين" تعقد اجتماعها الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعقد مجلس نقابة الصحفيين، برئاسة الدكتور ضياء رشوان، اجتماعه الدوري، مساء الأربعاء المقبل؛ لمتابعة شؤون الأعضاء والموظفين، وما يُستجد من أعمال.



ويناقش مجلس النقابة في اجتماعه شؤون المبنى، وأنشطة اللجان وأعمالها، وأبرزهم لجنتي الرعاية الاجتماعية والتسويات، بالإضافة إلى شؤون الروابط والشُعب.



كما يعتمد المجلس في اجتماعه، محضر الاجتماع بتاريخ 3 أغسطس 2019، ومحضر اجتماع لجنة المعاشات بتاريخ 21 سبتمبر 2019، بالإضافة إلى مناقشة ما استُجد من أعمال وطلبات.