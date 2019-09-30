أخبار مصر | رئيس دفاع البرلمان: مصر تشارك بجميع المساعي الرامية لمواجهة الإتجار بالأسلحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس دفاع البرلمان: مصر تشارك بجميع المساعي الرامية لمواجهة الإتجار بالأسلحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك اللواء كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، ممثلًا عن البرلمان المصرى، في فعاليات الندوة التي نظمها المنتدي البرلماني حول الأسلحة الصغيرة والخفيفة بالتعاون مع السفارة السويدية لدي دولة الأردن، وذلك تحت عنوان "أصحاب المصلحة المتعددين: خطة برلمانية في أجندة 2020 حول مراقبة الأسلحة الصغيرة والخفيفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

وقال "عامر"، في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الإثنين، إن الندوة التي عقدت في الأردن، كانت تستهدف تعزيز مراقبة الأسلحة الصغيرة والخفيفة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وشمل برنامج الفاعلية خلال اليومين عرض موضوعات عن الدور البرلماني في التشريع مع التركيز على أهمية السيطرة على الأسلحة الصغيرة والخفيفة لعدم وصولها إلى يد الإرهاب والجماعات المتطرقة والتنظيمات الإرهابية، مع مراعاة دور الشباب والمرأة في إطار ما صدر من الأمم المتحدة.

وتابع اللواء كمال عامر، أنه تم إيضاح موقف مصر من ذلك، حيث إن مصر توافق على جميع المعاهدات وتلتزم بشكل تام بالمشاركة في كافة المساعي الرامية لمواجهة التحديات الناشئة عن الاتجار غير المشروع في الأسلحة الصغيرة، بشرط يكون المسعي متسقًا مع ميثاق الأمم المتحدة، وبما لا يؤثر سلبًا على حقوق الدول في الحصول على احتياجاتها الدفاعية المشروعة من خلال التلاعب في شروط توريد الأسلحة لأسباب سياسية أو اقتصادية.

وفي سياق آخر، ثمن المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، برسالة الرئيس عبدالفتاح السيسي التى طمأن فيها المصريون بخصوص تنقية بطاقات التموين والذين تم حذفهم بشكل خاطئ، مُؤكدًا أن هذا الاهتمام نابع من احساس الرئيس بالغلابة ومحدودى الدخل.

وقال "عامر" في تصريحات للمُحررين البرلمانيين، أن اهتمام الرئيس بهذا الامر البسيط مقارنة بالمسؤوليات الملقاه على عاتقه يؤكد ان الرئيس يتابع ومهموم بكل صغيرة وكبيرة فى الشأن الداخلى لمصر.

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وطمأن الرئيس عبدالفتاح السيسي، محدودي الدخل، بمتابعته الشخصية لمشكلة "تنقية البطاقات التموينية"، مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ اللازم للحفاظ على حقوق المواطنين.

وقال الرئيس على صفحته الرسمية بموقع التواصل فيسبوك: "في إطار متابعتي لكل الإجراءات الخاصة بدعم محدودي الدخل فإنني أتفهم موقف المواطنين الذين تأثروا سلبًا ببعض إجراءات تنقية البطاقات التموينية وحذف بعض المستحقين منها.. أقول لهم اطمئنوا لأنني أتابع بنفسي هذه الإجراءات، وأؤكد لكم أن الحكومة ملتزمة تمامًا باتخاذ ما يلزم للحفاظ على حقوق المواطنين البسطاء وفي إطار الحرص على تحقيق مصلحة المواطن والدولة.. #تحيا_مصر".

وأشادت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بتدوينة الرئيس عبدالفتاح السيسي على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، والخاصة بتأكيد متابعته الشخصية لحق المواطن البسيط في الدعم، ومتابعته لإجراءات تنقية البطاقات التموينية، مؤكدة أنها عكست حرص الرئيس على تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين ومعرفته الحقيقية بمعاناتهم.

وأشارت عطوة إلى أن الشعب المصرى أثبت ولائه وانتمائه لمصر وتحمل الكثير من اجل الإصلاحات الاقتصادية، إلا أن استبعاد مستحقي الدعم من الحصول عليه أمر غير مقبول وتنفيذ تنقية البطاقات شهد العديد من الأخطاء التي سببت ضيق بالمجتمع.

كما أكدت النائبة مايسة عطوة، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن الحكومة لابد أن تتخذ إجراءات لمساعدة محدودي الدخل، وضمان وصول الدعم لمستحقيه وتوفيره بالقدر اللازم الذي يساعد على ضمان حياة كريمة للمواطن.