أخبار مصر | الليلة.. 'مصر النهاردة' يكشف انتهاكات أردوغان لحقوق الإنسان وتدهور الاقتصاد التركي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الليلة.. 'مصر النهاردة' يكشف انتهاكات أردوغان لحقوق الإنسان وتدهور الاقتصاد التركي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم الليلة برنامج مصر النهاردة على شاشة القناة الأولى، حلقة خاصة يكشف فيها عن انتهاكات الرئيس التركي لحقوق الإنسان بتركيا، وسياساته الخاطئة في دعم التنظيمات الإرهابية التي أدت إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية بتركيا.

وتستضيف الحلقة للحديث في الموضوع الدكتور حافظ أبو سعدة عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومحمد نجم الباحث الاقتصادي، ومحمد عبدالقادر رئيس تحرير مجلة شئون تركية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.

يذكر أن البرنامج تقديم ريهام الديب وأحمد سمير ويذاع في العاشرة مساء على شاشة القناة الأولى.