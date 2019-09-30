أخبار مصر | بعد إهانة 'الإعلاميين'.. نقيب الصحفيين يتأكد من عضوية حسن الغيطاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد إهانة 'الإعلاميين'.. نقيب الصحفيين يتأكد من عضوية حسن الغيطاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تواصل الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، مع الدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين، بخصوص إهانة حسن الغيطاني للإعلاميين والعاملين بماسبيرو، والذي يدعي أنه صحفي بمؤسسة الأهرام.

وأكد "رشوان" احترامه للإعلاميين وكافة العاملين بماسبيرو، وطلب مهلة ليتأكد من عضوية حسن الغيطاني بالنقابة من عدمه، لافتًا إلى أنه حال التأكد من أنه مقيد بجداول النقابة، سيتم إحالته للتحقيق.

وكان الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، كلف صباح اليوم الإثنين، الشؤون القانونية بالنقابة، لتقديم بلاغ ضد حسن الغيطاني، بعد سب وقذف الإعلاميين.

وقالت النقابة في بيان لها، إن الشؤون القانونية قامت بتقديم البلاغ بمباحث الإنترنت، وحررت المحضر رقم 4 أحوال.

وأكدت النقابة أنها تستمر في اتخاذ إجراءاتها القانونية تجاه حسن الغيطاني، أو كل من تسول له نفسه التجاوز في حق الإعلاميين.

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وكانت نقابة الإعلاميين، أعلنت برئاسة طارق سعدة، عن متابعتها ما تم إثارته من أحد الصحفيين ضد "مؤسسة ماسبيرو" والعاملين لديها، ووصفهم بأوصاف وألفاظ لا تليق بهم، مؤكدة أنه الصرح الإعلامي العظيم والكبير.

واستنكرت النقابة في بيان لها، تلك الأوصاف والألفاظ مؤكدة أن القانون يعاقب عليها، وأن إعلاميي مصر جميعًا وخاصة التابعين للإعلام الرسمي، على قدر كبير من المهنية والمسؤولية، وكان لهم الدور الأبرز في مواجهة التحديات والمؤمرات التي تُحاك بالدولة المصرية ضد الأفاقين والخونة والعملاء.

وقالت النقابة إنها لن تتوانَ في التصدي بكافة الطرق المشروعة جنائيًا وتأديبًا، لكل من تسول له نفسه في إهانة إعلاميي مصر، والذين هم دائمًا وأبدًا درعًا وسيفًا لهذا الوطن العظيم.

وأضافت إن ذلك يأتي من منطلق دورها الوطني والنقابي، في الدفاع عن إعلاميي مصر.