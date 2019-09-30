أخبار مصر | بعد التجاوز في حق الإعلاميين.. 'سعدة' يتقدم ببلاغ ضد حسن الغيطاني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد التجاوز في حق الإعلاميين.. 'سعدة' يتقدم ببلاغ ضد حسن الغيطاني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كلف الدكتور طارق سعدة نقيب الإعلاميين، صباح اليوم الإثنين، الشؤون القانونية بالنقابة، لتقديم بلاغ ضد حسن الغيطاني، بعد سب وقذف الإعلاميين.

وقالت النقابة في بيان لها، إن الشؤون القانونية قامت بتقديم البلاغ بمباحث الإنترنت، وحررت المحضر رقم 4 أحوال.

وأضافت أن طارق سعدة تواصل مع الدكتور ضياء رشوان نقيب الصحفيين، والذي بدوره أكد احترامه لهم، وطلب مهلة ليتأكد من عضويته بالنقابة من عدمه، مؤكدًا أنه حال التأ من أنه مقيد بجداول النقابة، سيتم إحالته للتحقيق.

وأكدت النقابة أنها تستمر في اتخاذ إجراءاتها القانونية تجاه حسن الغيطاني، أو كل من تسول له نفسه التجاوز في حق الإعلاميين.

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وكانت أعلنت نقابة الإعلاميين، برئاسة طارق سعدة، عن متابعتها ما تم إثارته من أحد الصحفيين ضد "مؤسسة ماسبيرو" والعاملين لديها، ووصفهم بأوصاف وألفاظ لا تليق بهم، مؤكدة أنه الصرح الإعلامي العظيم والكبير.

واستنكرت النقابة في بيان لها، تلك الأوصاف والألفاظ مؤكدة أن القانون يعاقب عليها، وأن إعلاميي مصر جميعًا وخاصة التابعين للإعلام الرسمي، على قدر كبير من المهنية والمسؤولية، وكان لهم الدور الأبرز في مواجهة التحديات والمؤمرات التي تُحاك بالدولة المصرية ضد الأفاقين والخونة والعملاء.

وقالت النقابة إنها لن تتوانَ في التصدي بكافة الطرق المشروعة جنائيًا وتأديبًا، لكل من تسول له نفسه في إهانة إعلاميي مصر، والذين هم دائمًا وأبدًا درعًا وسيفًا لهذا الوطن العظيم.

وأضافت إن ذلك يأتي من منطلق دورها الوطني والنقابي، في الدفاع عن إعلاميي مصر.