- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم خبر عن رسامة شيوخ وشمامسة جدد بالكنيسة الإنجيلية العربية في نيوجيرسي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، مساء الأحد، باحتفالية الكنيسة الإنجيلية العربية بايست برونزويك بنوجيرسي، بالولايات المتحدة الأمريكية، بمناسبة رسامة شيوخ وشمامسة جدد بالكنيسة.
حضر الاحتفالية عدد من أعضاء مجلس النواب المصري، منهم نادية هنري، وماجد طوبيا، والشيخ رضا البطل، شيخ الكنيسة الإنجيلية بالعبور، وعدد من قساوسة وشيوخ الكنيسة الإنجيلية بنيوجيرسي ونيويورك.
كانت هذه تفاصيل خبر رسامة شيوخ وشمامسة جدد بالكنيسة الإنجيلية العربية في نيوجيرسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.