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رسامة شيوخ وشمامسة جدد بالكنيسة الإنجيلية العربية في نيوجيرسي

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، مساء الأحد، باحتفالية الكنيسة الإنجيلية العربية بايست برونزويك بنوجيرسي، بالولايات المتحدة الأمريكية، بمناسبة رسامة شيوخ وشمامسة جدد بالكنيسة.

حضر الاحتفالية عدد من أعضاء مجلس النواب المصري، منهم نادية هنري، وماجد طوبيا، والشيخ رضا البطل، شيخ الكنيسة الإنجيلية بالعبور، وعدد من قساوسة وشيوخ الكنيسة الإنجيلية بنيوجيرسي ونيويورك.

احتفالية رسامة شيوخ وشمامسة جدد بالكنيسة الإنجيلية العربية بنيوجيرسي في الولايات المتحدة الأمريكية
احتفالية رسامة شيوخ وشمامسة جدد بالكنيسة الإنجيلية العربية بنيوجيرسي في الولايات المتحدة الأمريكية
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