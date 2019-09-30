رئيس شركة مياه القليوبية يفتتح محطة بالخانكة بطاقة 12 ألف متر مربع

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح المهندس مصطفى مجاهد، رئيس شركة مياه القليوبية، محطة مياه الشروق المرشحة بمدينة الخانكة بطاقة12000م3/، بحضور الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية وعدد من القيادات الشعبية والتنفيذية. Advertisements وأوضح المهندس مصطفى مجاهد ان المحطة تعمل بطاقة 12000م3/يوم وتخدم مناطق (الشروق الصناعية -مساكن نسمة-جزء من قرية ابو زعبل-عزبة الأبيض-عزبة الباشا-منطقة العكرشة- مشروع 30مليون بيضة) لزيادة كمية المياه المنتجة بمدينة الخانكة والمناطق الصناعية الجديدة التي تتيح فرص الاستثمار وتوفير فرص عمل بالمناطق الصناعية التابعة لمحافظة القليوبية. وأكد "مجاهد"، أن المحافظة تشهد افتتاح عدد من المشروعات التنموية التي ستحدث طفرة نوعية في حياة المواطن بالمحافظة.

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