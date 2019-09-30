شكرا لقرائتكم خبر عن المنظمة العربية للطيران المدنى تنظم دورة تدريبية حول قانون الجو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد المنظمة العربية للطيران المدنى، خلال الفترة ما بين 13 إلى 17 أكتوبر 2019 بالقاهرة، دورة تدريبية حول قانون الجو.

تهدف الدورة التدريبية، إلى تزويد المشاركين بالاتفاقيات الدولية والإقليمية التى تنظم النقل الجوى والطيران المدنى بوجه عام، وهو ما سيمكنهم من أداء وتطبيق القوانين الدولية فى مجال الطيران المدني.

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وتنظم أيضا، ورشة عمل ثانية حول المنظومة الآلية لإدارة تدفق الحركة الجوية، خلال الفترة ما بين 21 إلى 23 أكتوبر القادم، بهدف تكريس تنفيذ مفهوم إدارة تدفق الحركة الجوية فى المنطقة العربية بالإضافة إلى عرض التصور العملى بمختلف وظائفه الذى تم التوافق عليه خلال ورشة العمل الأولى بشهر مارس حول منظومة تدفق الحركة الجوية والمخطط تركيزها بمنطقة الشرق الأوسط.

تهدف الورشة كذلك، إلى عرض مفهوم مشروع (A-CDM) وكيفية إدخاله إلى حيز التنفيذ على مستوى المطار، والذى يرمى إلى تحسين الكفاءة الكلية لعمليات المطار من خلال الاستخدام الأمثل للموارد وتحسين إمكانية التنبؤ الفعال لجميع عمليات المطار الرئيسية.

تستفيد من الورشة الكوادر العربية العاملة فى ميدان الملاحة الجوية خاصة تلك المهتمة بإدارة الحركة الجوية.