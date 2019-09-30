شكرا لقرائتكم خبر عن شركات توزيع الكهرباء تناقش الميزانية الجديدة لتطوير الشبكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناقش 5 من رؤساء شركات توزيع الكهرباء الميزانيات الخاصة بشركاتهم على مدار يومين من خلال عرض تفصيلى لرئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر لما تم إنجازه بهذه الشركات من أعمال تطوير و توسعات بالشبكة لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن.

وانتهى رؤساء شركات البحيرة ومصر الوسطى ومصر العليا وشمال القاهرة والقناة لتوزيع الكهرباء من مناقشة الميزانية الخاصة بشركاتهم، ونسب تنفيذ الخطة الطموحة و الاستثمارية لكل شركة و أعمال التطوير التى تمت بالشركة.

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الجدير بالذكر أن حجم الاستثمارات فى قطاع الكهرباء سواء إنتاج أو نقل او توزيع منذ عام 2014، حتى انتهاء خطة التطوير تمثل 11 ضعف الاستثمارات التى تمت على مدار الـ12 عاما السابقة ، حيث أنه منذ نهاية عام 2014 حتى نهاية عام 2018 تم تطوير وإنشاء 26 محطة توليد كهرباء تضم 114 وحدة بإجمالى قدرات 26 ألف ميجا وات وهو ما يمثل 12 ضعف قدرة السد العالي ، لافتا إلى أن إجمالى استثمارات في إنتاج الكهرباء بلغت 287 مليار.