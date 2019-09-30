الارشيف / أخبار مصر

شركات توزيع الكهرباء تناقش الميزانية الجديدة لتطوير الشبكة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن شركات توزيع الكهرباء تناقش الميزانية الجديدة لتطوير الشبكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناقش 5 من رؤساء شركات توزيع الكهرباء الميزانيات الخاصة بشركاتهم على مدار يومين من خلال عرض تفصيلى لرئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر لما تم إنجازه بهذه الشركات من أعمال تطوير و توسعات بالشبكة لتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطن.

وانتهى رؤساء شركات البحيرة ومصر الوسطى ومصر العليا وشمال القاهرة والقناة لتوزيع الكهرباء من مناقشة الميزانية الخاصة بشركاتهم، ونسب تنفيذ الخطة الطموحة و الاستثمارية لكل شركة و أعمال التطوير التى تمت بالشركة.

Advertisements

الجدير بالذكر أن حجم الاستثمارات فى قطاع الكهرباء سواء إنتاج أو نقل او توزيع منذ عام 2014، حتى انتهاء خطة التطوير تمثل 11 ضعف الاستثمارات التى تمت على مدار الـ12 عاما السابقة ، حيث أنه منذ نهاية عام 2014 حتى نهاية عام 2018 تم تطوير وإنشاء 26 محطة توليد كهرباء تضم 114 وحدة بإجمالى قدرات 26 ألف ميجا وات وهو ما يمثل 12 ضعف قدرة السد العالي ، لافتا إلى أن إجمالى استثمارات في إنتاج الكهرباء بلغت 287 مليار.

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شركات توزيع الكهرباء تناقش الميزانية الجديدة لتطوير الشبكة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا