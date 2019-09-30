شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز حماية المستهلك يحذر المستهلكين من تناول منتج طبى غير مرخص باسم "Leptin" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر جهاز حماية المستهلك، من استخدام منتج طبى "Leptin" حيث رصدت إدارة الإعلانات المضللة والأنشطة التسويقية الخادعة بالجهاز من إعلان الشركة المنتجة على بعض القنوات الفضائية، والتى تدعى فيه الشركة المنتجة على بعض حصول المنتج المعلن عنه على تصريح من وزارة الصحة وهو على خلاف الحقيقة.

وأوضح الجهاز فى بيان عبر صفحته على موقع التواصلب الاجتماعى فيس بوك أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بإحالة الممثل القانونى للشركة إلى النيابة العامة وجار اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة.

وقد أهاب الجهاز بالمواطنين من أصحاب الشكاوى التجاوب مع مجموعات العمل بالجهاز، مشددًا على كافة الكيانات والشركات – أطراف المنظومة الاستهلاكية – التفاعل مع شكاوى المواطنين بصورة أكثر إيجابية، مؤكدًا أن الجهاز هو الوكيل عن المواطنين والمدافع عنهم فى مواجهة كل ما يخل بحقوقهم الاستهلاكية، وأن المواطن هو محور اهتمام كافة مؤسسات الدولة.