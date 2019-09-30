شكرا لقرائتكم خبر عن النقل تبحث مع السفير الدنماركى بالقاهرة المشاركة فى إنشاء أول ميناء جاف بـ 6 أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت وزارة النقل، السفير توماس أنجر كريستنسن، سفير الدنمارك فى القاهرة، لبحث التعاون فى مجالات النقل المختلفة، وحضر اللقاء رئيس هيئة الموانئ البرية والجافة وقيادات وزارة النقل.

وأكد السفير الدنماركى، على اهتمام الحكومة والشركات الدنمراكية بالتعاون والاستثمار فى مجال النقل بمصر خاصة وأن هناك خطة للاستثمار فى مجال البنية التحتية للموانئ البحرية والنهرية والجافة بها والتى تتميز بان المناخ الاستثمارى بها مناخ واعد.

وتباحث الجانبان حول التعاون فى مجال النقل البحرى، حيث أكد وزير النقل على الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل لتطوير هذا المجال، كما استعرض الجانبان إمكانية توقيع مذكرة تفاهم لزيادة التعاون المشترك فى مجال النقل البحرى وهو مارحب به وزير النقل مشيرا إلى أن النقل البحرى هو قاطرة التنمية التي يجب ان تساهم فى دعم الاقتصاد القومى.

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واستعرض الجانبان ما أصدرته وزارة النقل المصرية منذ شهرين من مجموعة من الحوافز والتخفيضات تصل إلى 45% على رسوم المساعدات الملاحية لتقليل فواتير الخدمات المقدمة للسفن المترددة على الموانئ المصرية والعابرة لقناة السويس حيث تتضمن الحوافز تبسيط الإجراءات المطلوبة من المتعاملين أو المشتغلين بالأنشطة المرتبطة بالنقل البحري والموانئ حيث أكد وزير النقل أنه من المتوقع أن يكون لهذه الحوافز تأثيراً إيجابياً ملموساً من خلال تنشيط حركة السفن المترددة على الموانئ المصرية والعابرة لقناة السويس وتنمية الاستثمارات داخل الموانئ المصرية.

وأشار السفير الدنماركى إلى أن الحكومة الدنماركية تقوم تطوعا بالتنسيق مع الدول فى مجال تنفيذ توجيهات مؤتمر المناخ الذى عقد مؤخرا بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى لدعم تطبيق مبادرة الحد من انبعثات الكربون ليصل الى 0% بحلول عام 2050 مشيرا الى الرغبة في التنسيق مع وزارة النقل المصرية فى هذا الشان لبحث احتياجات التطوير بالموانئ وسبل دعم التحول الى موانئ صديقة للبيئة لافتا الى الاهمية الكبيرة لقيام الدول بإعلان تبنيها لمبادرة حماية المناخ والحد من انبعثات الكربون.