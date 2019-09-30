موجز 6.. الرئيس يوجه بمواصلة إنجاز المشروعات القومية فى مجال التعليم العالى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الخليج 365 خلال الساعات الماضية عددا من الأخبار والتقارير المهمة فى مقدمتها توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بمواصلة إنجاز المشروعات القومية فى مجال التعليم العالى، والتصديق على تعديلات قانون مزاولة مهنة الطب.

وفيما يلى موجز أخبار مصر للساعة السادسة مساء..

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الاثنين ، مع وزير التعليم العالى ، تناول الإجتماع متابعة جهود تطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي.

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 153 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954، حول مزاولة مهنة الطب، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب.

ينطلق دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب، غدا الثلاثاء ،حيث ينص الدستور على أن يكون الانعقاد فى الخميس الأول من شهر أكتوبر، وهو ما جاء فى دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى لمجلس النواب لتنطلق أولى الجلسات فى الثلاثاء أول أكتوبر.

وجهت وزيرة التضامن الاجتماعى، رؤساء صندوقى التأمين الاجتماعى، باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة، لبدء صرف معاشات شهر أكتوبر لما يزيد عن 8.18 مليون قائم بالصرف، بقيمة إجمالية 15.17 مليار جنيها، اعتباراً من غد الثلاثاء الأول من أكتوبر .

قرر مجلس القضاء الأعلى، بجلسته المنعقده اليوم، الاثنين، حظر أعضاء السلطة القضائية، والنيابة العامة، من التحدث، أو الكتابة، أو الظهور، فى وسائل الإعلام المقروءة أو المسموعة أو المرئية، سواء بأشخاصهم أو بصفاتهم، أيا كان الموضوع، على أن يتم تنفيذ ذلك القرار من اليوم.

وصفت الكاتبة البريطانية ليندا هيرد ما شهدته مصر يوم الجمعة الماضية بـ"مهرجان حب"، مشيرة إلى أن الشعب المصرى لم ينصاع لمخططات الخونة وجعلهم يبدون أغبياء، وقالت فى مقالة خاصة لـ"الخليج 365" إن الرئيس عبد الفتاح السيسي يحارب من أجل مستقبل أبناء الشعب ومن أجل بناء مصر يفتخر بها الجميع.. وفيما يلى نص المقال:

ينطلق غدا الثلاثاء، العام القضائى الجديد لعام 2019 / 2020، والذى يأتى مطلع شهر أكتوبر من كل عام، عقب عودة القضاة من الإجازة القضائية، وفقا لقانون السلطة القضائية.

أجرت دار الإفتاء المصرية، بثا مباشرا عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك للإجابة على أسئلة المتابعين، والتى جاء من بينها سؤال حول حكم الصلاة فى مساجد بها أضرحة والطواف بالضريح؟.

منذ حادث انفجار الطائرة الروسية الطائرة الروسية عام 2015 لم تتمكن شركة القناة لتوزيع الكهرباء من تحصيل قيمة استهلاك الكهرباء من فنادق شرم الشيخ و الغردقة و بعد أن شهد القطاع السياحى تحسنا بدأت الشركة فى تحصيل المديونية التى بلغت مليار 600 مليون جنيه.

حققت نيابة الشئون المالية والتجارية، مع 4 متهمين كونوا تشكيلاً عصابياً منظماً قام بغسل قرابة 40 مليون جنيه فى أعمال غير مشروعة.

قال الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية: "إن عملية غسيل الأموال جريمة اقتصادية حديثة تدخل ضمن الجرائم المنظمة، كجرائم الإرهاب، وتهريب الأسلحة والمخدرات، والآثار، والقمار، والسرقة، والخطف، والفساد، وغيرها".

كلَّف الرئيس عبد الفتاح السيسى، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية المهندس شريف إسماعيل، بتمثيل مصر فى مراسم التأبين الرسمية للرئيس الفرنسى الأسبق جاك شيراك، الذى وافته المنية، يوم الخميس الماضى، عن عمر ناهز 86 عامًا.

أحال النائب العام المستشار حمادة الصاوى، صفاء عبد الفتاح، للمحاكمة الجنائية العاجلة، لاتهامها بضرب وتعذيب حفيدتيها الطفلتين جنة وأمانى محمد سمير وإحداث إصابات أودت بحياة إحداهما.

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استعدادا لفصل الشتاء وموسم السيول وهطول الأمطار كلف الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، كافة المحافظين بالتنسيق المستمر مع هيئة الأرصاد الجوية للوقوف بصفة دائمة على حالة الطقس ومعرفة التنبؤات الخاصة بسقوط الأمطار على مستوى الجمهورية، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات.

أعلنت السفارة المصرية فى الخرطوم، تخفيض المصروفات والرسوم الدراسية للطلاب السودانين بنسبة 90 %.

واصل قطار التنمية الخاص بجهاز تنمية المشروعات الصغيرة تسجيل قصص النجاح التي حرص خلالها على أن يكون شريكا أساسيا فيها، فهو لا يكتفى بأن يكون مجرد شريك فقط، بل هو داعم قوى وصديق، حيث يسعى لتقديم التمويلات اللازمة لاستمرارية ونجاح تلك المشروعات، إلى جانب تقديم الدعم الفنى والتوجيهى لها، إلى جانب إشراك أصحاب تلك المشروعات فى العديد من المعارض المحلية والدولية بالتنسيق مع جهات مختلفة لمواصلة رحلة النجاح التى حرص الجهاز أن يكتبها منذ بداية نشأته.

أعلن محامى الطفلة أمانى وشقيقتها جنة، التى تعرضت للتعذيب بالكى والحرق فى مناطق عفتها وأخرى متفرقة من جسدها حتى الموت، عن صدور قرار بإحالة الجدة من الجنح لمحكمة الجنايات، ومن المنتظر تحديد موعد جلسة المحاكمة قريبا وفقا لترتيب القضايا فى جدول الجلسات.

أكد ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان، أنه يتفق مع وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو فى أن ما قامت به إيران عمل حربى، معلناً أن هجوم أرامكو ضرب قلب إمدادات الطاقة فى العالم، وليس فقط فى المملكة العربية السعودية.

ألمح الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إلى إمكانية أن يواجه آدام شيف رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس النواب بالكونجرس الأمريكى الاعتقال بتهمة الخيانة العظمى للوطن، بسبب كشفه بيانا بشأن مكالمة ترامب مع نظيره الأوكرانى فولوديمير زيلنسكى.

أعرب المتحدث الرسمى باسم حركة حماس الفلسطينية حازم قاسم عن أسفه لاستضافة وفد رياضي إسرائيلي في دولة قطر، ورفع علم الاحتلال في ظل كل ما يقوم به من جرائم وانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني وأرضه ومقدساته وحصاره الخانق على قطاع غزة.

كشفت الصين أثناء إحتفالاتها الثلاثاء الماضي بالعيد الـ 70 للحزب الشيوعي الحاكم عن صاروخ نووي جديد انضم حديثا إلى ترسانتها سريعة التطور وفقا لما جاء في تقرير الإندبندنت، حيث أقامت الحكومة الصينية عرضا نادرا للجيش الصيني السري وهو ما أظهر اقتراب بكين من مضاهاة واشنطن في التطور التكنولوجي في معدات الحرب والتسليح.

قالت صحيفة الماسجيرو الإيطالية إن سيلفيا رومانو موظفة الإغاثة الإيطالية المختفية فى كينيا منذ قرابة عام، مختطفة من قبل جماعة مسلحة لم تسمها، مشيرة إلى أنها أرغمت على اعتناق الإسلام والزواج على الطريقة الإسلامية.

واصل تميم بن حمد أمير قطر، ممارسة أعماله المخالفة للإنسانية والأديان السماوية، إذ جرد لاعب المنتخب القطرى السابق بألعاب القوى سليمان حامد عبد الله من جنسيته القطرية.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الاثنين طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا .

وصل الشيف التركى الشهير بوراك، إلى لبنان السبت الماضى والتقى محبيه و متابعيه الذين يحرصون على متابعته و معرفه ألذ الوصفات التى يعدها.

اتهم مسؤولو الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "الكاف" انتوني بافوي السكرتير العام الثانى بالتورط فى أزمة مباراة الزمالك و جينيراسيون السنغالى فى إياب دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا.

يسعى مانشستر يونايتد لاستعادة نغمة الانتصارات عندما يستضيف أرسنال فى التاسعة مساء اليوم على ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدورى الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

أصبحت أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالى، فى إياب دور الـ 32 من دورى أبطال أفريقيا، حديث الصباح والمساء فى الوسط الرياضى المصرى والأفريقى، بعد انسحاب بطل السنغال من المباراة ورفضه الحضور إلى ملعب برج العرب والذى حدده الكاف لإقامة اللقاء، متمسكا بإقامته على ملعب بتروسبورت.