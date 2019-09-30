شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى يصدق على تعديلات قانون مزاولة مهنة الطب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 153 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954، حول مزاولة مهنة الطب، وذلك بعد أن وافق عليه مجلس النواب. ونشر القانون بالجريدة الرسمية.

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