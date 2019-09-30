شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل لقاء محافظ المنوفية مع مستشار وزير الإسكان لشؤون المرافق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد اللواء سعيد عباس، محافظ المنوفية، اجتماعاً لمناقشة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي تم تنفيذها، والمعوقات التي تعترض عدد من المشاريع الجاري تنفيذها بمدن ومراكز وقري المحافظة، بحضور الدكتور أسامة حمدي مستشار وزير الإسكان لشؤون المشروعات والمرافق، والمهندس فرج ذكي نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف والصحي والوفد المرافق لهما، ورئيس الجهاز التنفيذي للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف والصحي، ورئيس جهاز المنطقة الصناعية بقويسنا بالمنوفية، ومهندسي واستشاري بعض المشاريع المنفذة بالمحافظة، والمستشار الهندسي للمحافظة ومديري إدارات التخطيط المتابعة والبيئة بالديوان العام، وعدد من أعضاء مجلس النواب.

في بداية الاجتماع، أكد محافظ المنوفية أن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تعمل علي إحداث طفرة ملموسة على مستوى كافة الخدمات التي تقدم للمواطنين وأهمها خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، مشيراً إلى وضع كافة الإمكانيات والآليات التي تتوافر لدى المحافظة لكافة المشروعات الخدمية والتنموية التي يجري تنفيذها على أرض المحافظة.

من جهته، أشار مستشار وزير الإسكان لشؤون المشروعات والمرافق إلى أن المنوفية تعد من محافظات الدلتا الأولى والمميزة في نسب التنفيذ لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي، وكذلك حجم الاستثمارات التي تمت على أرض المحافظة، مؤكداً أن الوزارة تولي إهتماماً كبيراً بمشروعات المياه والصرف بالمحافظة وتذليل المعوقات التي تحول دون انتهاء المشروعات في موعدها المحدد. وقد تم عرض المشكلات المتعلقة بمحطة المعالجة للصرف الصناعي بالمنطقة الصناعية بقويسنا ومحطة صرف صحي الماي بشبين الكوم.