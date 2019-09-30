شكرا لقرائتكم خبر عن الجريدة الرسمية تنشر قانون يتعلق بمزاولة مهنة الطب (نص كامل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار نشرت الجريدة الرسمية قانون رقم 153 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب. وجاء القرار، الذي نشر، الأحد، كالتالي:

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