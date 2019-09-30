شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل اجتماع وزير النقل مع السفير الدنماركي بالقاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، الإثنين، سفير دولة الدنمارك في القاهرة، توماس أنجر كريستنسن، لبحث التعاون في مجالات النقل المختلفة وحضر اللقاء رئيس هيئة الموانئ البرية والجافة وقيادات وزارة النقل.

في بداية اللقاء، أكد السفير الدنماركي على اهتمام الحكومة والشركات الدنماركية بالتعاون والاستثمار في مجال النقل بمصر خاصة ان هناك خطة للاستثمار في مجال البنية التحتية للموانئ البحرية والنهرية والجافة بها والتي تتميز بان المناخ الاستثماري بها مناخ واعد.

Advertisements

وتباحث الجانبان حول التعاون في مجال النقل البحري حيث اكد وزير النقل على الاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية ممثلة في وزارة النقل لتطوير هذا المجال، كما استعرض الجانبان إمكانية توقيع مذكرة تفاهم لزيادة التعاون المشترك في مجال النقل البحري وهو ما رحب به وزير النقل، مشيرًا إلى أن النقل البحري هو قاطرة التنمية التي يجب أن تساهم في دعم الاقتصاد القومي.

واستعرض الجانبان ما أصدرته وزارة النقل المصرية منذ شهرين من مجموعة من الحوافز والتخفيضات تصل إلى 45% على رسوم المساعدات الملاحية لتقليل فواتير الخدمات المقدمة للسفن المترددة على الموانئ المصرية والعابرة لقناة السويس حيث تتضمن الحوافز تبسيط الإجراءات المطلوبة من المتعاملين أو المشتغلين بالأنشطة المرتبطة بالنقل البحري والموانئ، حيث أكد وزير النقل أنه من المتوقع أن يكون لهذه الحوافز تأثير إيجابى ملموس من خلال تنشيط حركة السفن المترددة على الموانئ المصرية والعابرة لقناة السويس وتنمية الاستثمارات داخل الموانئ المصرية.

وأشار السفير الدنماركي إلى أن الحكومة الدنماركية تقوم تطوعًا بالتنسيق مع الدول في مجال تنفيذ توجيهات مؤتمر المناخ الذي عقد مؤخرا بحضور الرئيس السيسي لدعم تطبيق مبادرة الحد من انبعاثات الكربون ليصل إلى 0% بحلول عام 2050 مشيرا إلى الرغبة في التنسيق مع وزارة النقل المصرية في هذا الشأن لبحث احتياجات التطوير بالموانئ وسبل دعم التحول إلى موانئ صديقة للبيئة، لافتًا إلى الأهمية الكبيرة لقيام الدول بإعلان تبنيها لمبادرة حماية المناخ والحد من انبعاثات الكربون.

وأعرب السفير الدنماركي على رغبة شركة أي بي مولر كابيتال الذراع الاستثماري لميرسك العالمية للاستثمار في الميناء الجاف بالعاشر من رمضان والجاري إعداد الدراسات الخاصة به، مؤكدا التطلع إلى مزيد من التعاون في هذا المجال الهام بين الجانبين وأكد الفريق مهندس كامل الوزير أن هناك خطة شاملة تنفذها الوزارة في مجال الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية، لإنشاء عدة موانئ جافة ومناطق لوجيستية لخدمة المجتمع التجارى، والحفاظ على شبكة الطرق، لافتا إلى أن الوزارة راعت توافر هذه الموانئ والمناطق بكل من الوجهين البحرى والقبلى، وأنه تم اختيار هذه المواقع وفقاً لأسس علمية.