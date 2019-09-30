شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء النيابة العامة الجُدد يؤدون اليمين القانونية أمام رئيس «القضاء الأعلى» والنائب العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار محمد رضا، نائب رئيس محكمة النقض، مستشار رئيس المحكمة للعلاقات العامة والإعلام، إن أعضاء النيابة العامة المعينون بالقضاء هذا العام أدوا اليمين القانونية أمام المستشار عبدالله عصر، رئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وبحضور المستشار حمادة الصاوی، النائب العام، وذلك بقاعة عبدالعزيز باشا فهمی بدار القضاء العالي.

وأضاف «رضا»، في بيان له، الاثنين، أن «رئيس المجلس، هنأ القضاة الجدد، وحثهم على العمل الجاد، وإنجاز القضايا لتحقيق العدالة الناجزة لشعب مصر العظيم».