شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء النيابة العامة الجُدد يؤدون اليمين القانونية أمام رئيس «القضاء الأعلى» والنائب العام والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال المستشار محمد رضا، نائب رئيس محكمة النقض، مستشار رئيس المحكمة للعلاقات العامة والإعلام، إن أعضاء النيابة العامة المعينون بالقضاء هذا العام أدوا اليمين القانونية أمام المستشار عبدالله عصر، رئيس محكمة النقض، ورئيس مجلس القضاء الأعلى، وبحضور المستشار حمادة الصاوی، النائب العام، وذلك بقاعة عبدالعزيز باشا فهمی بدار القضاء العالي.
وأضاف «رضا»، في بيان له، الاثنين، أن «رئيس المجلس، هنأ القضاة الجدد، وحثهم على العمل الجاد، وإنجاز القضايا لتحقيق العدالة الناجزة لشعب مصر العظيم».
كانت هذه تفاصيل خبر أعضاء النيابة العامة الجُدد يؤدون اليمين القانونية أمام رئيس «القضاء الأعلى» والنائب العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.