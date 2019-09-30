شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الدقهلية: لا تهاون مع حرق قش الأرز ومحاضر فورية للمخالفين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فوجئ الدكتور كمال جاد شاروبيم محافظ الدقهلية، اليوم الاثنين، بانتشار حرائق لقش الأرز على طريق بنى عبيد، وذلك أثناء عودته من افتتاح المدرسة الصناعية العسكرية،

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واستدعى المحافظ جمال شحاتة، رئيس مركز ومدينة بني عبيد، وشدد على ضرورة تحرير محاضر فورية لكل حالة حرق قش الأرز، وأكد أنه لا تهاون مع المخالفين مهما كانت المبررات.

ووجه محافظ الدقهلية بالتواجد المستمر لرؤساء المراكز والمدن بالشارع لمنع المشكلات والتصدي للمخالفات، وأشار إلى أنه لا أعذار لوجود تراكمات قمامة بالشارع أو الطريق .

وتساءل محافظ الدقهلية: قائلا: «أين رؤساء المدن ونوابهم؟، وأين الوحدات القروية والمعدات ومتى ستعملون؟.. خلي كل واحد يشتغل في نطاق وحدته»، مضيفا: «لا تهاون في أي مخالفات ولابد من تحرير محاضر فورية للمخالفين».