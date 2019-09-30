شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج يحيل رئيس مركز ساقلتة للتحقيق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر اليوم الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ سوهاج، إحالة رئيس مركز ومدينة ساقلتة للتحقيق، وإقالة رئيسى قريتى «نيدة»بمركز أخميم، و«سفلاق» بمركز ساقلتة، بسبب تدني مستوى النظافة، والإهمال في العمل.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية مفاجئة قام بها المحافظ بشوارع مدينة سوهاج، وحي الكوثر، ومركزى أخميم، وساقلتة.

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وأوضح الدكتور محمد التوني، المتحدث الرسمي لمحافظة سوهاج، أن المحافظ بدأ جولته الميدانية بشوارع مدينة سوهاج، وأشاد بمستوى النظافة بها، ووجه إدارة المرور برصد مخالفات المرور بشوارع ١٥، وسيتي بحي شرق المدينة، ورفع السيارات المخالفة بالانتظار بمحازاة الجزيرة الوسطى، كما تفقد المحافظ محيط مستشفى الهلال، وميدان الشبان المسلمين، وشارع الكورنيش الشرقي، موجها بإزالة أحد المقاهي المخالفة الموجودة بالكورنيش الشرقي، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وذكر التونى، أن المحافظ تفقد قرية «جزيرة محروس» بأخميم، موجهاً برفع القمامة من شارع المدارس بالقرية، حيث تم رصد قمامة وتراكمات ومخلفات صلبة للمباني، كما تم ضبط ومصادرة إحدى السيارات بدون لوحات معدنية تسير عكس الاتجاه بالقرية ويقودها طفل صغير وتم اتخاذ الإجراءات القانونية واستدعاء المرور، وكذا رصد تراكمات للقمامة بجوار الوحدة الصحية "بجزيرة محروس" ، وشملت الجولة تفقد منطقة نجع سليمان حمد، وميدان أخميم، وشارع سوهاج أخميم، ومنطقة الري، وشارع أخميم الكوثر.

وأضاف التونى، بأن المحافظ تفقد قرية "نيدة" بأخميم، ورصد تراكمات من القمامة بشوارع القرية، ووجود العديد من الإشغالات خاصة في الشارع الرئيسي بالقرية، مما يسىء إلى الشكل العام للقرية، ويعيق الحركة المرورية، لافتاً إلى أن المحافظ تفقد شوارع حي الكوثر ابتداء من مدخل الحى والشوارع الرئيسية والفرعية بالحي، ومنطقة عمارات الأوقاف، وأشاد بمستوى النظافة، والإنارة، والتشجير بالشوارع.

وكشف المتحدث الرسمي للمحافظة، عن ضبط مقهى مخالف بدون ترخيص مُقامة بالتعدي على أرض زراعية بقرية «سفلاق» بمدخل مدينة ساقلتة، لافتاً أن المحافظ وجه المتابعة الميدانية باتخاذ الإجراءت القانونية، بالإضافة إلى رصد تدني مستوى النظافة بقرية سفلاق، وشوارع مدينة ساقلتة.