شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الدقهلية يفتتح مدرسة عرفة عبدالمطلب الثانوية العسكرية: «أبناء مصر بخير» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، الاثنين، مدرسة عرفة عبدالمطلب الثانوية الصناعية العسكرية بقرية المحمودية التابعة لمركز دكرنس، بعد إعادة تأهيلها وتطويرها بتكلفة ٣٠ مليون جنيه.

وكان في استقبال المحافظ كل من اللواء أسامه أبوالمجد عضو مجلس النواب، والمقدم تامر العوضي المستشار العسكري للمحافظة، والمهندس على عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم، والعميد أيمن الشريف قائد المدرسة.

وقال على عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم، إن المدرسة واحدة من 27 مدرسة عسكرية على مستوى الجمهورية، وتضم 8 تخصصات لتدريب الطلبة ومعامل وملعبين وجناحين للجانب النظرى تشمل «الكهرباء، الزخرفة، الجرارات، الأعمال الصحية، النجارة، البناء، الفرم الخرسانية، البياض»، في إطار خطة النهوض بالتعليم الفني وبها 1193 طالبا.

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من جهته، ذكر المحافظ أن «ما رأيته اليوم رسالة للعالم أن شباب وأبناء مصر بخير ونموذج متميز لرجال المستقبل، وأن مصر ستبقى محفوظة مدى الدهر طالما فيها رجال يضحون بأرواحهم من أجلها».

وأضاف المحافظ أن «الشباب هم مستقبل مصر وبناة نهضتها»، ووجه الشكر لكل من ساهم في تحويل المدرسة إلى عسكرية، وأكد أنها إضافة جديدة للتعليم المهني والفني، مشيدا بعطاء المجتمع المدني في الدقهلية.

وتفقد «شاروبيم» عددا من الفصول، وطلب من الطلاب الحفاظ على مدرستهم، كما تفقد عددا من الورش العملية بالمدرسة وطلب من الطلاب تصنيع مستلزمات المدارس والوحدات المحلية والعمل على تحويلها لوحدة منتجة وإقامة المعارض للترويج لمنتجاتها.

كما طلب من على عبدالستار رئيس مركز ومدينة دكرنس التنسيق مع مديرية التربية والتعليم لتوفير متطلبات ومعدات المدرسة الصناعية بالمحمودية.

ومن جانبه، وجه اللواء أسامه أبوالمجد، عضو مجلس النواب، الشكر والتقدير لمحافظ الدقهلية على جهوده الملموسة في مختلف المجالات بالمحافظة وسعيه الدائم لتوفير الخدمة ودعمه المتواصل والمثمر.

محافظ الدقهلية يفتتح مدرسة صناعية عسكرية بالمحمودية

محافظ الدقهلية يفتتح مدرسة صناعية عسكرية بالمحمودية

محافظ الدقهلية يفتتح مدرسة صناعية عسكرية بالمحمودية

محافظ الدقهلية يفتتح مدرسة صناعية عسكرية بالمحمودية

محافظ الدقهلية يفتتح مدرسة صناعية عسكرية بالمحمودية

محافظ الدقهلية يفتتح مدرسة صناعية عسكرية بالمحمودية

محافظ الدقهلية يفتتح مدرسة صناعية عسكرية بالمحمودية