شكرا لقرائتكم خبر عن «الضرائب»: مد مهلة تقديم إقرارات القيمة المضافة الشهرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار قال عبدالعظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، في بيان صحفى الإثنين، إنه نظرا لوجود ضغط على المنظومة الإلكترونية لتقديم الإقرارات الضريبية، فسيتم مد مهلة تقديم الإقرارات الضريبية الشهرية للمسجلين بضريبة القيمه المضافة عن شهر يوليو 2019 حتى الساعة الثانية عشرة مساء غد الثلاثاء بشرط سداد الضريبة المستحقة من واقع الإقرار الضريبي بحد أقصي اليوم الاثنين، وذلك رغبة من مصلحة الضرائب في التيسير على المسجلين وإزالة كافة الصعوبات التي تواجههم.

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